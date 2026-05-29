Sheinbaum entrega boletos para la inauguración y partidos del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó los boletos del Mundial 2026 a las ganadoras del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, dinámica realizada meses atrás en la que jóvenes participaron enviando videos haciendo dominadas para ganar entradas a distintos partidos del torneo.

El premio mayor corresponde al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, además de boletos para encuentros que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.

Durante la Mañanera del Pueblo se dieron a conocer a las jóvenes que obtuvieron los premios tras participar en el concurso nacional.

Karla Itzel Peña Vilchis ganó el boleto para Guadalajara, mientras que Daira Yaretzi Díaz García obtuvo una entrada para Monterrey.

Por su parte, Brianna Ameli Medina Cortés recibió boletos para un partido en la Ciudad de México y Yolett Cervantes Cuaquehua fue la ganadora de la entrada para la inauguración de la Copa del Mundo en la capital del país.

Fuente: Infobae