Urge IP a frenar deterioro institucional ante T-MEC y nearshoring

El panorama económico de México se encuentra en un punto de inflexión en el que la geografía ya no es garantía de éxito. La confianza del sector privado y la existencia de reglas claras para competir han desplazado a la cercanía territorial como los verdaderos motores de la inversión global. En este contexto, la incertidumbre jurídica, el rezago histórico del sistema de justicia penal y las evidentes deficiencias en la infraestructura nacional se perfilan como los principales obstáculos que impiden al país consolidar las ventajas competitivas de la relocalización de cadenas de valor.

Durante el Summit de Grandes Empresas, un espacio de análisis estratégico organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, diversos especialistas y líderes de opinión coincidieron en que el Estado de Derecho en el país atraviesa un debilitamiento estructural de gran complejidad. Este escenario tiene un impacto directo y nocivo en el clima de negocios. Las señales de alerta resultan especialmente alarmantes al examinar las cifras del aparato de justicia del país. Entre los años 2019 y 2024, las fiscalías estatales duplicaron de forma dramática sus casos pendientes, al pasar de 1,3 millones a 2,6 millones de expedientes rezagados, mientras que las causas acumuladas en los tribunales locales escalaron de forma paralela hasta alcanzar las 425 mil.

Un sistema de justicia bajo la lupa del sector privado

El análisis sectorial permitió concluir que la reciente reforma judicial implementada en el país no abordó ni resolvió las problemáticas de fondo que arrastra el sistema. Por el contrario, los expertos señalaron que la modificación constitucional introdujo un preocupante componente de politización y una profunda incertidumbre jurídica. Estas variables podrían agudizar de inmediato los desafíos existentes en materia de competitividad y frenar el ritmo de desarrollo económico a nivel nacional.

Ante la gravedad de este diagnóstico, el presidente nacional del sindicato patronal hizo un llamado urgente al gobierno y a los actores sociales para actuar con una visión de largo plazo. El objetivo central debe ser destrabar los flujos de capital que hoy se encuentran congelados en diferentes regiones debido a trabas de carácter regulatorio y a la severa insuficiencia del suministro de energía limpia y constante. La competencia global en el siglo veintiuno ya no se define por el abaratamiento de los costos laborales, sino por la solidez de las capacidades institucionales, el desarrollo del talento especializado y la adopción de procesos de innovación tecnológica.

La diplomacia corporativa como escudo ante los desafíos globales

Por otro lado, la dirección general de Banca Institucional y de Gobierno de Banco Azteca, entidad que impulsó la realización de este importante foro, subrayó el valor intrínseco de la libre empresa para la estabilidad y el tejido de la estructura social. Los empresarios actúan como dinamizadores de la economía al identificar necesidades colectivas y proponer soluciones de mercado en un entorno de libertad. Esta resiliencia fomenta la natalidad empresarial y la supervivencia de los proyectos productivos frente a las adversidades del entorno regulatorio actual.

Finalmente, las mesas de debate analizaron con especial detenimiento la compleja relación bilateral con Estados Unidos con miras a la próxima revisión del tratado comercial de la región de América del Norte. Expertos en política internacional anticipan que este proceso de revisión será largo, sinuoso y marcado por tensiones políticas recurrentes.

A pesar de que el intercambio comercial en la región supera los 850 mil millones de dólares anuales, la certidumbre jurídica y la modernización tecnológica de las aduanas serán los únicos factores determinantes para asegurar la competitividad del bloque norteamericano frente a la presión comercial de los mercados de Asia y Europa. Para mitigar estos riesgos geopolíticos, se propuso el despliegue inmediato de una diplomacia corporativa activa que vincule directamente a gobernadores, legisladores locales y cámaras empresariales de ambos lados de la frontera.

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