DiDi y CENEVAL capacitarán en inglés turístico

DiDi y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) anunciaron una alianza estratégica para ofrecer capacitaciones y certificaciones en inglés especializado orientadas al sector turístico, con el objetivo de preparar a conductores, repartidores y trabajadores de servicios para atender a millones de visitantes internacionales que llegarán al país durante el torneo.

El eje principal de la alianza será la microcredencial “Habla Mundial, inglés para el turismo”, enfocada en desarrollar habilidades prácticas de comunicación para atención a visitantes internacionales.

El programa combinará capacitación intensiva impartida por Platzi, plataforma latinoamericana de educación en línea, junto con una certificación avalada por CENEVAL para validar conocimientos aplicados a movilidad, turismo y servicio al cliente.

La iniciativa estará disponible para las más de 500 mil personas conectadas a la Súper App de DiDi, incluyendo conductores y repartidores, así como usuarios de DiDi Club.

Además, quienes formen parte de la comunidad podrán acceder a descuentos del 15% sobre el precio de las microcredenciales durante 2026.

La estrategia responde a una tendencia global: cada vez más plataformas digitales están integrando programas educativos y de certificación como parte de sus ecosistemas laborales.

Fuente: Emprendedor