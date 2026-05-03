México será sede del Campeonato Sub-20 de Concacaf

La Concacaf anunció oficialmente que México albergará el Campeonato Sub-20 de la región, que se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto. Este torneo no sólo definirá al campeón del área, sino que será la ruta hacia las competencias internacionales más importantes de la categoría.

El Campeonato contará con 12 selecciones participantes, divididas según su método de clasificación. Basado en el ranking de la especialidad al cierre de octubre de 2025, seis equipos aseguraron su lugar de forma automática: Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala.

A este grupo se unirán Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití y Jamaica, representativos que obtuvieron su boleto tras las eliminatorias de Concacaf, celebradas del 23 de febrero al pasado 4 de marzo.

La competencia servirá como proceso eliminatorio para dos grandes citas: la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y el torneo de futbol masculino de los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

Las cuatro semifinalistas clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el campeón de la competencia obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028.

En caso de que Estados Unidos—ya clasificado como país anfitrión de los Juegos Olímpicos— conquiste el trofeo regional, el cupo olímpico será otorgado al subcampeón.

Fuente: La Jornada