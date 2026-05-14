UNAM, Banco Azteca y Santiago Arau revelan memoria geográfica de la CDMX

La Ciudad de México, esa metrópoli de asfalto interminable y ritmo frenético, oculta bajo su superficie una historia de dualidades elementales. Con la inauguración de la muestra Patrimonio: Agua y Fuego en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), el fotógrafo y documentalista Santiago Arau propone un ejercicio de introspección territorial que trasciende la mera captura estética. Esta exhibición, que cuenta con el respaldo estratégico de la iniciativa privada, se convierte en un registro indispensable para comprender la identidad de una cuenca que, a 700 años de la fundación de Tenochtitlán, sigue debatiéndose entre su pasado lacustre y su presente volcánico.

Cartografía visual de una cuenca en transformación

El recorrido museográfico no es fortuito; es una disección del Valle de México dividida en dos pilares narrativos que confrontan al espectador con su entorno inmediato. Por un lado, la lente de Arau rescata la memoria del agua, documentando los vestigios de los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, así como los cuerpos de agua de Zumpango, Jaltocán y San Cristóbal.

Por otro lado, la exposición eleva la mirada hacia los colosos de piedra que delimitan el horizonte capitalino, desde la Sierra de Guadalupe hasta la imponente Sierra de Chichinautzin. Esta dualidad permite que el visitante reconozca los orígenes geológicos de un territorio que habitamos, pero que rara vez observamos con detenimiento.

Sinergia institucional para la democratización cultural

La materialización de un proyecto de esta magnitud requiere una colaboración sólida entre la academia y el sector corporativo. En este sentido, la participación de Banco Azteca ha sido fundamental para garantizar la accesibilidad del arte de gran formato al público en general. Durante la ceremonia de apertura, el Dr. Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de la institución financiera, destacó que el apoyo al talento nacional es una extensión de su compromiso con la identidad mexicana. Para la institución, la cultura no es un lujo, sino un espacio fundamental para la libertad individual y el desarrollo humano, que permite que la riqueza artística del país se proyecte con fuerza hacia el futuro.

El compromiso de la máxima casa de estudios

El rector de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó la importancia de difundir el testimonio de Arau en un contexto en el que el urbanismo moderno suele silenciar los referentes naturales. La exposición funciona como un recordatorio necesario de que la Ciudad de México late sobre ríos que aún corren por el subsuelo y bajo la sombra de volcanes que definen su clima y su relieve. Al unir esfuerzos con figuras como Arau, la Universidad reafirma su papel como custodia de la memoria histórica, ofreciendo a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para reflexionar sobre la sostenibilidad y el futuro del espacio que habitan.

Un puente entre la creación artística y la iniciativa privada

Santiago Arau ha sido enfático al reconocer que la relación sostenida con sus aliados financieros ha sido clave para la evolución de su obra. Esta colaboración, que se inició años atrás en recintos como el Palacio de Bellas Artes, demuestra que cuando el interés por la cultura es genuino, los resultados impactan directamente en la educación y la conciencia social. La muestra en el MUCA no solo es una exhibición fotográfica; es una invitación para que los creadores emergentes busquen alianzas que permitan detonar el talento y preservar, a través del arte, el patrimonio de una nación que nunca deja de transformarse.

Te sugerimos: Mundial podría generar gasto adicional de 8,700 mdd