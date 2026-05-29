Binomios caninos vigilarán alimentos por el Mundial

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió 15 binomios caninos para fortalecer el sistema nacional de inspección de mercancías agroalimentarias durante la Copa Mundial.

Los binomios caninos pertenecen al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y provienen de República Dominicana (6), Guatemala (4), Honduras (4) y Costa Rica (1).

Trabajarán temporalmente en México para reforzar la vigilancia sanitaria.

La mayoría de ellos están capacitados y certificados hace algunos años en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan). Este último adscrito al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que está ubicado en Tecámac, Estado de México.

Reto sanitario

El coordinador General de Asuntos Internacionales de la dependencia federal, Santiago Ruy Sánchez, se congratuló por el apoyo del OIRSA para cumplir cabalmente con el reto sanitario que conlleva recibir a cerca de 5.5 millones de turistas internacionales.

Destacó que esta colaboración es resultado de la disciplina construida entre los países hermanos de Centroamérica y el Caribe, que integran el OIRSA.

Eso ha hecho posible edificar una barrera de protección para la región y a lo largo de los años.

El director en jefe del Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, indicó que México y los países centroamericanos se coordinan para fortalecer las acciones.

Y es que las plagas y enfermedades no conocen fronteras ni límites geográficos. De ahí que la prevención es la mejor manera de proteger a la región.