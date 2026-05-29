Reconocen a Grupo SIMSA y Combugas con el Distintivo ESR 2026

El panorama empresarial mexicano se encuentra en una fase de profunda transformación, en la que la rentabilidad financiera ya no es el único indicador de éxito. En este contexto, el Centro Mexicano para la Filantropía otorgó el Distintivo ESR 2026 a más de mil grandes compañías que operan en el país. El galardón reconoce formalmente a aquellas corporaciones que consiguen integrar con éxito las variables ambientales, sociales y de gobernanza en sus modelos de negocio habituales.

Entre las organizaciones condecoradas en esta última edición, destacó la presencia de Grupo SIMSA y de su filial Combugas. Ambas firmas consiguieron ratificar este reconocimiento, un logro que no solo premia un esfuerzo aislado, sino que también valida la continuidad de una trayectoria de mejora constante en el competitivo sector energético del norte del país. La entrega oficial se llevó a cabo en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, un espacio que sirvió de punto de encuentro para el debate y el análisis de las nuevas directrices de la responsabilidad corporativa a nivel nacional.

Un compromiso arraigado en el norte del país

El refrendo de este galardón por parte de las empresas que integran el grupo adquiere una relevancia particular al observar el impacto directo de sus operaciones en las regiones donde tienen mayor presencia. La división de gas y transportes de la firma, bajo la dirección general de Nesim Issa Tafich, ha estructurado un modelo de gestión orientado a vincular activamente el crecimiento económico con el progreso social. Esta visión se traduce en la implementación y el mantenimiento de una serie de iniciativas comunitarias diseñadas específicamente para atender las necesidades del estado de Coahuila.

La estrategia de la organización se ha centrado en el desarrollo de programas que abarcan desde el fomento de las actividades deportivas hasta la preservación del entorno ambiental, con un fuerte componente educativo. Lejos de concebirse como acciones de asistencia social aisladas, estas intervenciones se planifican estratégicamente para asegurar su viabilidad y autosuficiencia a largo plazo, generando un valor compartido tanto para la sociedad como para la cadena de valor de la propia empresa.

La educación como eje de transformación regional

Uno de los aspectos más determinantes para superar la rigurosa evaluación del Centro Mexicano para la Filantropía fue el trabajo realizado en favor de la infraestructura y del ecosistema educativo en la Comarca Lagunera. El grupo empresarial ha consolidado alianzas estratégicas con diversas instituciones de nivel medio superior y universitario que integran la red académica de la región. El objetivo central de estos acuerdos es fortalecer los planes de estudio y adaptarlos a las exigencias reales del mercado laboral actual.

Este modelo pedagógico conjunto prioriza las disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, conocidas como STEM. Al combinar el rigor académico con el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas, se busca preparar a las nuevas generaciones de estudiantes coahuilenses para que se conviertan en agentes de innovación en el aparato productivo regional, cerrando la brecha existente entre la formación escolar y la práctica profesional.

Evolución cultural y reputación corporativa

Durante el protocolo de entrega de los reconocimientos, los voceros de la organización hicieron énfasis en que la obtención del Distintivo ESR 2026 no debe interpretarse como el cumplimiento de una meta anual estrictamente burocrática, sino como el reflejo de un cambio identitario profundo. Javier Aguiñaga, portavoz oficial de la compañía, puntualizó que contar con esta acreditación reafirma la existencia de una cultura organizacional basada en principios éticos sólidos. Estos valores compartidos funcionan como un motor interno que permite mantener una inversión constante en proyectos sociales y, simultáneamente, mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores.

Con esta ratificación obtenida en la capital del país, la empresa busca consolidar su reputación y su posición competitiva en el mercado corporativo mexicano. Al alinearse voluntariamente con los estándares internacionales de evaluación y consumo responsable que promueven los organismos civiles, la firma de origen lagunero no solo asegura el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también se anticipa a los desafíos futuros del entorno económico global, donde la sostenibilidad es una condición indispensable para la permanencia de cualquier negocio.

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