Mundial elevará hasta 40% el consumo de botanas y bebidas

El Mundial 2026 aumentará el consumo de alimentos, los pedidos a domicilio, las botanas, las bebidas y las compras de último minuto para ver los partidos en casa, con amigos o en reuniones de oficina.

De acuerdo con información compartida por 123IAP, banco de alimentos ubicado en la Central de Abasto de la Ciudad de México e integrante de la Red BAMX, este incremento puede convertirse en desperdicio de alimentos cuando no hay planeación, se compra de más o se sirven porciones que terminan en la basura.

El problema también tiene un costo ambiental. Según el programa Pacto por la Comida, perteneciente a la Red BAMX, cada año se desperdician más de 40 mil millones de metros cúbicos de agua asociados a alimentos que nunca se consumen.

Durante eventos deportivos masivos, la comida suele formar parte de la experiencia. Ver un partido implica organizar reuniones, pedir comida rápida, preparar botanas, comprar bebidas y llenar la mesa con opciones para compartir.

De acuerdo con un informe reciente de Rappi, durante eventos deportivos las categorías de botanas, bebidas y productos de conveniencia pueden crecer hasta 40%.

Botanas saludables

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este miércoles 15 de abril las botanas que ofrecerá la capital del país a los visitantes durante el Mundial 2026; además, anunció un plan de 10 ejes para ayudar a reducir los residuos durante la torneo de futbol.

Fuente: El Imparcial