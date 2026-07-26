Promueven la Ley Rocky

La denominada Ley Rocky es una propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León que busca endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad animal.

La iniciativa fue presentada en julio de 2026, tras la indignación generada por el caso de Rocky, un canino que falleció a causa de las heridas provocadas por el maltrato extremo del que fue víctima.

Impulsada por organizaciones de la sociedad civil, activistas y autoridades estatales, la propuesta pretende cerrar vacíos legales, incorporar nuevas conductas consideradas crueles y establecer castigos proporcionales a la gravedad de las agresiones.

Aunque es conocida públicamente como Ley Rocky, se trata de una iniciativa de reforma que todavía deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.

¿En qué consiste la Ley Rocky?

Uno de los ejes principales de la iniciativa es elevar las penas de prisión por maltrato animal. La propuesta contempla sanciones de entre ocho y 12 años de cárcel cuando las agresiones provoquen la muerte del animal o sean cometidas con crueldad extrema.

Fuente: Infobae