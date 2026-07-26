Harry Styles llega al Museo de Cera de CDMX

La llegada de la figura de cera de Harry Styles al Museo de Cera de la Ciudad de México activa la cuenta regresiva para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La estatua se presenta días antes de la serie de seis espectáculos, que el británico ofrecerá en la capital.

La estatua de Harry Styles ya está en exhibición

El Museo de Cera confirmó a través de sus redes sociales que la figura de Styles se integra a su galería, junto a personalidades del espectáculo, el deporte y la política.

Visitantes y fanáticos pueden tomarse fotos con la escultura, caracterizada por un vestuario que recuerda a las giras recientes del cantante. El museo recalca: “La figura quedó increíblemente idéntica”.

La llegada coincide con el arranque de la gira Together, Together en México. El tour, promovido por Live Nation, incluye 50 fechas internacionales y cinco noches en la Ciudad de México, más que en otras ciudades de la gira.

Fuente: Infobae