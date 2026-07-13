Desde la Antigüedad hasta la era contemporánea, la censura ha acompañado el desarrollo de la literatura; de ahí que, libros que hoy son considerados clásicos fueron, en distintos momentos, objeto de prohibiciones, persecuciones o restricciones por desafiar creencias religiosas, cuestionar sistemas políticos o abordar temas considerados moralmente incómodos.

Para el especialista en literatura creativa, Carlos Raphael de la Madrid, dichos episodios demuestran que las grandes obras suelen provocar conversaciones que trascienden generaciones.

«La historia de la literatura también puede leerse como la historia de las ideas que, en algún momento, alguien intentó silenciar», sostiene el experto.

Desde su perspectiva, una obra literaria prohibida es aquella cuya circulación o lectura ha sido limitada por autoridades civiles, religiosas o educativas debido al impacto que podía tener sobre la sociedad de su tiempo.

Uno de los antecedentes más conocidos de la censura editorial fue el Index Librorum Prohibitorum, instaurado por la Iglesia católica en el siglo XVI para restringir textos considerados contrarios a la doctrina.

Aunque dejó de actualizarse en 1966, tal catálogo refleja cómo, durante siglos, el acceso al conocimiento estuvo condicionado por factores religiosos e ideológicos; además, a ello se sumaron, posteriormente, los regímenes totalitarios del siglo XX, que recurrieron a la prohibición de libros como mecanismo de control político y cultural.

Censura y restricción

Carlos Raphael de la Madrid explica que muchas de las obras censuradas comparten una característica: cuestionan el orden establecido.

Entre las más representativas figuran “1984”, de George Orwell, convertida en un referente sobre los riesgos de la vigilancia y el autoritarismo; “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley, por su crítica a las sociedades controladas mediante el consumo y la tecnología; “Rebelión en la granja”, también de Orwell, interpretada como una sátira política.

Asimismo, se puede colocar en la lista a “Lolita”, de Vladimir Nabokov, debido a la controversia generada por su temática; “Los versos satánicos”, de Salman Rushdie, cuya publicación derivó en una crisis internacional; y “El retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, censurada en su momento por desafiar los códigos morales de la sociedad victoriana.

El especialista y también autor destaca que incluso títulos dirigidos al público juvenil, como la saga “Harry Potter”, han enfrentado intentos de prohibición en algunos países y comunidades escolares por motivos religiosos, lo que demuestra que la censura continúa presente bajo distintas formas.

Para Carlos Raphael de la Madrid, el paso del tiempo ha demostrado que prohibir un libro rara vez consigue borrar su influencia y, por el contrario, muchas de esas obras terminaron incorporándose al canon de la literatura universal y hoy forman parte de programas académicos, investigaciones y debates sobre libertad de expresión.

«Cada libro prohibido habla tanto de su autor como de la época que intentó impedir su lectura», concluye el especialista en literatura creativa, al subrayar que conocer tales obras permite comprender la evolución del pensamiento, los derechos culturales y el papel de la literatura como vehículo de transformación social.

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