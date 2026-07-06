Realizan simulacro para atender emergencias por gusano barrenador

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Realizan simulacro para atender emergencias por gusano barrenador

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Baja California Sur participó en un seminario y ejercicio de simulación dirigido a personal de instituciones de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta ante una posible emergencia por Gusano Barrenador del Ganado (GBG), una plaga que representa un riesgo para la fauna silvestre, la producción pecuaria y la salud pública.

El «Seminario Ejercicio-Simulacro sobre el Plan de Emergencia para la Prevención y el Control del Gusano Barrenador del Ganado (AUTOSIM II)» se llevó a cabo del 15 al 19 de junio en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en La Paz. Fue organizado por la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), en coordinación con la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

El objetivo fue fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las dependencias federales, estatales y municipales para actuar de manera coordinada ante la posible introducción o dispersión del gusano barrenador del ganado, una plaga ocasionada por la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas se alimentan de tejido vivo de mamíferos, aves e incluso seres humanos.

La participación de la Profepa forma parte de las acciones preventivas impulsadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mediante el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), que busca prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas que puedan afectar a la producción pecuaria, la fauna silvestre y los ecosistemas.

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