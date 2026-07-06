Cada vez hay más jugadores con raíces africanas en el Mundial

Aun en un contexto migratorio complejo, en el último lustro se ha reforzado la convocatoria a Europa de jugadores de futbol nacidos en el continente africano y de sus hijos quienes ya no tendrían la limitante de la nacionalidad ni de acceso a la ciudadanía por su origen natal, como resultado de este proceso de movilidad humana.

Lo anterior de acuerdo con el académico del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM, José Luis Gázquez Iglesias, quien añadió que la composición de algunos equipos como Francia, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica y España se ha reforzado con estos deportistas.

Las relaciones históricas entre las dos primeras naciones, por ejemplo, con sus antiguas colonias han sido un factor de peso, además del endurecimiento de las políticas migratorias a nivel europeo, pues han obligado a las personas a cambiar sus destinos a latitudes que no eran consideradas de migración, como es el caso de España, que se ha beneficiado de este fenómeno.

Investigación

Gázquez Iglesias -quien ha realizado estancias de investigación y trabajo de campo en el Institut Fondamental d’Afrique Noire de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, así como en la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis, Senegal- recordó:

Incluso cuando en sectores de las sociedades europeas se ha visto con buenos ojos esta representación multirracial en sus escuadras nacionales, hay aquellos más conservadores que se pronuncian en contra de estos procesos y exacerban la visión racial.

“El futbol es un ámbito que tampoco está libre de este tipo de tensiones, inclusive es una cuestión cada vez más latente y flagrante debido a esta presencia de la diversidad en todas las selecciones”, resaltó.

África, continuó, es el continente que tiene más Estados-nación independientes reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas; no obstante, si analizamos la historia de este deporte veremos que siempre ha estado infrarrepresentada en competencias globales como esta.