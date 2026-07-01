Gobierno de CDMX reporta un cuarto fallecimiento durante festejos

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que hubo un cuarto fallecimiento por los festejos en Paseo de la Reforma, tras el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina detalló que el cuarto fallecimiento corresponde a un hombre de 30 años de edad, “de identidad aún desconocida”, que fue trasladado a un hospital “por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”.

Mencionó que en el hospital, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio “del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”.

“Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a los familiares, a sus amigos y amigas”, añadió.

Víctimas

Gasman Zylbermann confirmó que las cuatro muertes ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Precisó que las tres primeras víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años de edad, respectivamente, así como un hombre 44 años, quienes fallecieron por asfixia.

La secretaria de Salud capitalina aseguró que las cuatro personas fueron atendidos por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados a hospitales. Sin embargo, fallecieron.

“Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo de la Reforma. Recibieron maniobras avanzadas de reanimación en su atención, traslado hospitalario y desafortunadamente fallecieron”, puntualizó.

Fuente: Infobae