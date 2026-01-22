La calificación crediticia de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) se ha reafirmado en AA- con Perspectiva Estable por parte de la agencia HR Ratings. Este reconocimiento subraya la alta calidad crediticia de la entidad y su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras. El manejo responsable de los recursos públicos bajo la dirección de Eduardo Ortegón Williamson ha sido fundamental para posicionar a AyD en un lugar destacado entre las instituciones del país.

Confiabilidad y Gestión Financieras Robustas

Según HR Ratings, las métricas actuales de deuda de AyD se sitúan en niveles de bajo riesgo crediticio, lo que genera confianza en inversionistas e instituciones financieras. La perspectiva estable sugiere que la calificación se mantendrá firme en un horizonte de seis a dieciocho meses, incluso ante fluctuaciones económicas. Este elemento es testimonio de la gestión financiera eficiente y predecible que ha marcado la trayectoria de la paraestatal.

La agencia calificadora ha puesto énfasis en las estrategias adoptadas por la actual administración, como el refinanciamiento total de la deuda vigente, lo que ha permitido mejorar las condiciones financieras y reducir la presión sobre los recursos. Eduardo Ortegón Williamson ha indicado que mantener un nivel de endeudamiento alineado con la capacidad operativa del organismo es crucial para garantizar la estabilidad y continuidad de los servicios.

Sostenibilidad Financiera y Proyectos Futuros

Otro aspecto destacado por HR Ratings es el balance operativo favorable de AyD, resultado de políticas de ahorro y un control riguroso de gastos, así como una eficiencia comercial superior al promedio de otras entidades evaluadas. Estas medidas han fortalecido la liquidez del organismo y asegurado recursos para proyectos de inversión estratégica, sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo.

Para Eduardo Ortegón Williamson, una gestión financiera sólida es primordial para asegurar la continuidad de servicios esenciales como el acceso al agua potable y al saneamiento. Al articular la planificación financiera a corto y largo plazo, la visión de la administración de Ortegón Williamson se extiende a la modernización de infraestructura y a la expansión del sistema de servicios.

La ratificación por parte de HR Ratings también respalda la capacidad de AyD para anticipar riesgos y adaptarse a contextos complejos, como el crecimiento urbano acelerado y las presiones climáticas sobre los recursos hídricos. Con finanzas sanas, la paraestatal está mejor posicionada para acceder a financiamiento competitivo y llevar a cabo proyectos de gran envergadura.

En conclusión, esta evaluación refuerza la confianza en la gestión de Eduardo Ortegón Williamson y confirma que la disciplina financiera es un pilar fundamental para garantizar el suministro sostenible de agua en Nuevo León. Con una calificación AA- y una perspectiva estable, AyD se consolida como un referente en la gestión de agua y sanidad en México.

También te puede interesar: Sarampión, al alza en esta temporada invernal