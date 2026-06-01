Baja California Sur obtiene el Guinness World Record por el mural interactivo de futbol

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezaron la ceremonia de entrega del Guinness World Record al Mural interactivo de futbol más grande del mundo, realizado en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur, una obra que forma parte de las actividades del Mundial Social.

Con una extensión de 625.68 metros cuadrados, la obra celebra la identidad sudcaliforniana, la riqueza natural de la entidad y la pasión que une a millones de mexicanas y mexicanos a través del fútbol, en el marco de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mural fue realizado por las y los artistas Ulises Martínez Hernández, Lenin Ruiz Cortés, Edelmira Rodríguez Morales, Amyra Morales y Elti López, quienes plasmaron la diversidad cultural, histórica y natural de Baja California Sur.

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Además de su dimensión artística, la obra destaca por su carácter interactivo. A través del escaneo de un código QR, las y los visitantes pueden acceder a una plataforma digital donde las figuras del mural cobran movimiento, integrando arte, tecnología y participación ciudadana. El contenido puede consultarse en https://muraldefutbol.com/

Durante su participación, la secretaria de Turismo destacó que este reconocimiento internacional trasciende la dimensión artística de la obra, al representar un legado de identidad y pertenencia para las comunidades que participaron en su creación, al tiempo que fortalece la promoción internacional de México al generar visibilidad global y posicionar a los destinos turísticos del país como referentes de creatividad, cultura y experiencias únicas.

“Baja California Sur logró este récord con el doble de dimensiones que la marca anterior, pero lo más importante es que deja un legado para la historia. Un Récord Guinness no sólo reconoce una obra extraordinaria; reconoce a las personas que la hicieron posible y el sentido de pertenencia que hoy queda plasmado para las futuras generaciones”, expresó.