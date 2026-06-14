Gobernador de Durango niega presuntos nexos con el crimen organizado

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, rechazó categóricamente los señalamientos que lo vinculan con presuntas investigaciones relacionadas con el narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos.

Aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades nacionales o extranjeras que respalde dichas versiones.

La respuesta del mandatario se produjo luego de que diversos medios nacionales difundieran información sobre supuestos expedientes abiertos contra gobernadores mexicanos, así como presuntas acciones relacionadas con congelamiento de cuentas bancarias y posibles investigaciones por delitos vinculados al crimen organizado.

Ante la difusión de estas versiones, Villegas Villarreal publicó un mensaje en video en el que ejerció su derecho de réplica y negó tener conocimiento de cualquier procedimiento formal en su contra.

“No tengo ningún documento donde la Fiscalía General de la República me haya dicho: oiga, tiene una investigación por esto o por lo otro”, afirmó el gobernador.

Asimismo, sostuvo que tampoco existe comunicación alguna por parte de autoridades estadounidenses que confirme la existencia de indagatorias relacionadas con su persona o con su administración.

Como parte de su defensa, Esteban Villegas argumentó que los resultados alcanzados por Durango en materia de seguridad contradicen las versiones que buscan relacionar a la entidad con organizaciones criminales.

Fuente: Infobae