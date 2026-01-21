Sarampión, al alza en esta temporada invernal

Quienes no se hayan vacunado contra el sarampión, háganlo. Todavía tenemos muchos casos y esta enfermedad seguirá incrementándose durante esta temporada invernal, alertó Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM.

“No esperemos a que alguien más de nuestro entorno se enferme. Deben vacunarse todas las personas que no lo han hecho y también las que no están seguras de tener la vacuna. Hacerlo es la solución y es importante que sea a tiempo” aseveró.

En entrevista previa a una evaluación sobre los resultados del Megacentro de Vacunación instalado en noviembre pasado en el estacionamiento 3 de la Universidad Nacional, el médico cirujano y maestro en Salud Pública señaló que el sarampión es el padecimiento más contagioso que hay, incluso más que el Covid-19, y es fácil de identificar y reconocer.

Alerta ante estos síntomas

El sarampión causa un salpullido con manchas rojas que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia abajo al pecho y la espalda, y finalmente a los pies. Esta erupción está formada por manchas rojizas grandes y planas que generalmente se funden entre sí.

Los signos y síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen también fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta y ojos inflamados. También, manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en la cara interna de las mejillas.

En la sede de la DGAS en Ciudad Universitaria, Olaiz Fernández recomendó no esperar a tener síntomas del sarampión y acudir a vacunarse para prevenir.