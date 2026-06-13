FGR atrae investigación tras secuestro contra periodista veracruzana

La Fiscal General del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará la privación de la libertad en contra de la periodista Roxana Guzmán.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital por parte de un comando armado.

Según la titular, la carpeta de investigación se entregó este 12 de junio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México.

La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el pasado 10 de junio.

Según la titular, la carpeta de investigación se entregó este 12 de junio a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México. La FGE Veracruz recibió la notificación de atracción el pasado 10 de junio.

Sigue la búsqueda de la periodista

Jiménez precisó que la FGE Veracruz realizó todas las diligencias correspondientes desde el día de los hechos: entrevistas, dictámenes y labores de búsqueda.

Sin embargo, subrayó que la entrega de la carpeta no implica el cese de las investigaciones por parte de la fiscalía estatal. “Continuamos”, afirmó.

La titular de la FGE señaló que la investigación cuenta con al menos dos líneas activas y que ninguna ha sido descartada. Advirtió que el caso debe analizarse en su contexto social y familiar.

También que existen especulaciones —sobre una posible aparición de la periodista y sobre detenciones— que deben ser evaluadas con cautela antes de establecer conclusiones.

“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”, sostuvo Jiménez.

Fuente: Infobae