Hijo de Julio César Chávez sigue detenido

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, después de presentarse voluntariamente a una audiencia judicial, pues cabe señalar que la detención no resultó de un operativo en la vía pública, sino que se produjo tras su comparecencia ante el juez.

El Registro Nacional de Detenciones consignó su arresto a las 8:53 horas del pasado miércoles 20 de mayo. Tras finalizar la audiencia, agentes de la policía procesal del juzgado entregaron a Chávez a efectivos de la Policía Estatal Preventiva, quienes lo trasladaron de inmediato al penal.

Al principio, no se conocían los motivos precisos de la reclusión. Sin embargo, las causas comenzaron a trascender en las horas siguientes, a medida que se filtraba información sobre el caso y las razones de su detención.

¿De qué se le acusa a Omar Chávez?

El boxeador fue asegurado en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ubicada en la zona centro de Aguaruto, por los delitos de violencia familiar y lesiones. Las acusaciones señalan que habría agredido a su pareja sentimental, según información recogida por Línea Directa, Los Noticieristas y el periodista Luis Chaparro.

Además, fuentes consultadas por Los Noticieristas indicaron que la siguiente audiencia está programada para el lunes 25 de mayo. En esa jornada, el juez determinará si el acusado debe permanecer en prisión preventiva o si puede continuar el proceso judicial en libertad.

Fuente: Infobae