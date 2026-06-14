Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

La presentación de Shakira en la apertura del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México dominó la conversación digital por dar pie a una teoría que en tiempo real se volvió viral: el uso de una doble.

En X —anteriormente Twitter—, usuarios que seguían la transmisión en televisión compartieron capturas de pantalla y videos con aspectos concretos que los hacían dudar sobre la identidad de la barranquillera.

Shakira puso fin a los rumores a través de una serie de fotografías difundidas en Instagram del detrás de cámaras de su show.

La artista colombiana compartió varias historias donde aparece junto a su compatriota J Balvin, Burna Boy, Tyla y Danny Ocean. Además, dedicó un mensaje a todas las aficiones y envió un recordatorio a gobiernos de los países que participan en el certamen.

Shakira, quien en el pasado ha expresado tener un vínculo con México, celebró la victoria de la selección nacional en el juego inaugural: “Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”.

Sin pronunciarse directamente sobre la controversia que polarizaba opiniones, Shakira devolvió la atención a lo central: el espectáculo.

Shakira interpretó «Dai Dai» junto al nigeriano Burna Boy en la que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo. En su mensaje en redes sociales, Shakira abordó las brechas que persisten e impiden que niñas y adolescentes accedan a educación.

Fuente: Infobae