Rescatan un ejemplar de mono saraguato en Quintana Roo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un ejemplar de mono saraguato (Alouatta palliata) que se encontraba amarrado dentro de un domicilio en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo.

En atención a una denuncia recibida el pasado abril, en la que se reportaba la presencia de un mono saraguato en un domicilio, amarrado a un block sin posibilidad de moverse y en pésimas condiciones, personal de la Profepa realizó una visita de inspección en materia de vida silvestre en el sitio.

En el lugar, se detectó al mono amarrado con una pechera en un block, sin un espacio o lugar que le sirviera como protección del sol y de las lluvias. Durante el recorrido de inspección, tampoco se observó la presencia de algún bebedero o traste para depositar alimento para el ejemplar.

Hábitat

De acuerdo con lo informado por la persona inspeccionada, el ejemplar fue sustraído de su hábitat, y fue encontrado por una persona que se encontraba trabajando en los cultivos de caña, con heridas y con posible sarna; se lo llevó al domicilio para su recuperación.

Las condiciones en las que se encontraba el primate constituyen una falta al trato digno y respetuoso conforme al capítulo VI de la Ley General de Vida Silvestre, se procedió a realizar el aseguramiento del ejemplar.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el mono fue trasladado al Parque Zoológico Payo Obispo, donde se le dará resguardo temporal y atención adecuada hasta que se evalúe su condición y se determine una ubicación permanente.