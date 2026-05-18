Revelan días y horarios de la Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Tras unos emocionantes duelos de Semifinales, Pumas y Cruz Azul lograron quedarse con los anhelados boletos para disputar la llave de la gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El duelo que definirá al nuevo campeón del balompié azteca promete mucha intensidad debido a que se enfrentarán el primero y tercer lugar de la Tabla General, además de que contará con dos entrenadores mexicanos: Efraín Juárez y Joel Huiqui, lo cual no pasaba desde 2013.

El liderato que consiguió el conjunto de la UNAM será clave para los auriazules, pues gracias a esto el partido de Vuelta lo disputarán en su casa, lo cual les garantiza tener el apoyo de su afición en un juego tan importante.

¿Cuándo es la Final de la Liga MX Clausura 2026?

Final de Ida: Jueves 21 de mayo | Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX) | 20:00 horas

Final de Vuelta: Domingo 24 de mayo | Estadio Olímpico Universitario (CDMX) | 19:00 horas.

Cabe recordar que para llegar a la Final, Pumas superó en Cuartos de Final a América y en Semifinales a Pachuca; cabe destacar que en ambos juegos avanzó por mejor lugar en la Tabla, pues ambos terminar con empate en el global.

Por su parte, La Máquina dejó en el camino en Cuartos de Final al Atlas (ganó por 4-2 en el global) y en Semifinales a Chivas, equipo al que venció por 4-3 en el global.

Fuente: Medio Tiempo