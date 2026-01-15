Desmantelan narcocampamento del cuñado de El Chapo Guzmán

La Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales, inhabilitaron una instalación destinada a la elaboración de drogas y un presunto campamento de la delincuencia organizada, tras la intervención de cuatro inmuebles en el municipio de Petatlán, Guerrero.

En el sitio se detectó la capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como Tusi, así como opioides sintéticos, lo que resulta relevante frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sustancia.

La afectación económica estimada por estas acciones es de casi 30 millones de pesos.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), que en dos acciones diferentes, localizaron e inhabilitaron la bodega con precursores químicos y un campamento empleados para la producción de drogas sintéticas en un poblado de Petatlán, Guerrero.

Fuente: Infobae