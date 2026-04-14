Comienza el nuevo juicio sobre la muerte de Maradona

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Hijo de Maradona acusa que mataron a su padre
Comienza el nuevo juicio sobre la muerte de Maradona

El nuevo juicio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona comenzó este martes  en Argentina.

Ello, tras la anulación del primero el año pasado en medio de un escándalo por la participación de una jueza en la producción clandestina de un documental.

Las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana, así como su expareja Verónica Ojeda, estaban presentes en la atiborrada sala del tribunal en San Isidro, al norte de Buenos Aires.

El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020.

Fue a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, cerca de San Isidro, donde se recuperaba de una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud -médicos, psicólogos, enfermeros- que lo atendían entonces son acusados de homicidio con dolo eventual. Esa figura implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte del exfutbolista.

Fuente: DW

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