Turismo religioso mueve a más de 40 millones de personas al año

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el turismo religioso en el país se consolida como un motor de desarrollo económico y social que impulsa la Prosperidad Compartida en las comunidades, ya que moviliza anualmente a alrededor de 40 millones de mexicanas y mexicanos en distintos destinos del país generando una derrama económica de 25 mil millones de pesos.

“México es un país extraordinario. Invito a todas y todos a recorrer sus playas, sus Pueblos Mágicos, a conocer su cultura y a disfrutar su gastronomía. El turismo religioso es fundamental: más de 40 millones de mexicanas y mexicanos participan cada año en actividades de turismo religioso”, expresó.

Entre los destinos con mayor afluencia destacan la Basílica de Guadalupe, así como San Juan de los Lagos, Juquila y Chalma, los cuales forman parte de rutas que integran patrimonio, identidad y vocación turística.

Rodríguez Zamora subrayó que el turismo no solo fortalece al sector, sino que también impulsa el desarrollo económico y el bienestar social, en congruencia con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar al turismo como una actividad generadora de Prosperidad Compartida en beneficio de las comunidades.

Asimismo, en la Ciudad de México, la representación del Viacrucis en Iztapalapa de Semana Santa se consolida como una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas del país. Esta tradición, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su valor comunitario e histórico, congrega cada año a millones de personas y prevé para 2026 una afluencia superior a los dos millones de visitantes, especialmente durante el Jueves y Viernes Santo, cuando se registra la mayor concentración de asistentes.