Guardia golpeado en Angelópolis narra lo sucedido

El guardia de seguridad que fue agredido por un joven en el residencial Lomas de Angelópolis, contó en una entrevista que el problema empezó cuando la pluma del estacionamiento no se levantó y la aplicación Parkimobil falló. El hecho ocurrió el pasado lunes 27 de noviembre alrededor de las 19:00 horas.

Jonathan Nolasco, de 19 años, explicó que él no podía abrirle porque no tenía acceso a esas plumas, a lo que el joven identificado como Patricio Pereyra reaccionó con agresiones verbales.

«Me empezó a agredir verbalmente, me empezó a decir que me iba a partir la madre, hijo de tu puta madre y todo».

Detalló que, siguiendo el protocolo, le marcó a su supervisor y fue cuando el joven Pereyra se bajó de su vehículo y tras hacerse de palabras se lanzó a golpearlo.

«Le marco a mi supervisor, porque tenemos un protocolo. Y en eso se baja y me dice ¿a quién le estás marcando hijo de tu puta madre?… En eso agarra, me empuja adentro de la caseta y me empieza a agarrar a golpes».