Inician Campeonatos Nacionales Universitarios

El rector Leonardo Lomelí Vanegas abanderó hoy a las escoltas de alumnas y alumnos deportistas que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios, Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026, y los alentó a competir con honor, lealtad, deportivismo y juego limpio, así como defender los valores y colores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Les deseo el mayor de los éxitos en las competencias que habrán de enfrentar. Estoy seguro de que pondrán muy en alto el nombre de su Universidad, que también harán amistades que los acompañarán a lo largo de su vida y será una gran experiencia para todas y todos”, aseguró el rector en la ceremonia efectuada en el Frontón Cerrado de la UNAM.

Cabe destacar que en total son 632 deportistas quienes representarán a la Universidad de la nación en las principales competencias estudiantiles y juveniles del país.

Momentos antes, la alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y representante en Paranatación, Fernanda Granillo Martín, llamó a sus compañeras y compañeros a comprometerse por un deporte sin dopajes, sin trampas y sin ningún tipo de discriminación.

“Lo hacemos por nuestros valores, por el honor de nuestra máxima casa de estudios, por los principios fundamentales del olimpismo y, sobre todo, para que nuestra Universidad y el mundo sean un lugar mejor a través del deporte”, subrayó ante el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla; y el director general del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Varela Jiménez.