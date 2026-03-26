La UNAM, entre las mejores universidades por disciplinas: QS mundial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó su liderazgo académico, su compromiso con una educación pública que forme a las y los mejores egresados y su convicción por impulsar la ciencia al servicio de la sociedad, según revelan los resultados del QS World University Rankings by Subject 2026.

En esta edición, la UNAM registró un avance significativo en la calidad de sus programas al incrementar de 31 a 36 el número de disciplinas posicionadas dentro del grupo de las 100 mejores a nivel global, y de 10 a 12 entre las 50 mejores en el planeta respecto a 2025.

El fortalecimiento institucional se respalda en los resultados de los indicadores de reputación académica, reputación entre empleadores, citas por publicación, productividad e impacto de las publicaciones académicas y en el de red internacional de investigación, que considera este ranking.

Sobresaliente

Es sobresaliente el desempeño de la Universidad Nacional en el área de Artes y Humanidades al situarse en el lugar 20 mundial, así como en el 41 en Ciencias Sociales y Administración.

Los resultados también incluyen posiciones destacadas en el área de Ingeniería y Tecnología, que se coloca en el 69; además de Ciencias de la Vida y Medicina donde ingresó al Top 100, ocupando el lugar 99, lo que constata una evolución permanente hacia el fortalecimiento de la investigación y la colaboración global que permite tener mayor prestigio en los ámbitos académico y de la empleabilidad frente a instituciones de educación superior participantes.

Asimismo, la calidad de la Universidad de la nación se manifiesta de forma específica en carreras como: Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas, todas ellas en el lugar 17; seguidas por Historia del Arte en el puesto 20, Ingeniería Petrolera en el 26 e Ingeniería de Minas y Metalurgia en el 49, por citar algunas.