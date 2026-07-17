Cinco panes para descubrir la panadería Green Rhino.

En la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, hay una panadería que está revolucionando la forma de disfrutar del pan: Green Rhino. Con una propuesta que conquista tanto al team dulce como al team salado, este establecimiento se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan panes artesanales.

Si aún no la conoces, armamos un top con los panes más ricos y pedidos del lugar para que sepas exactamente qué pedir en tu próxima visita.

Malta Malta: empezamos fuerte por el lado dulce. Este pan de Green Rhino está hecho con una masa de croissant impecable —crocante por fuera, suave por dentro y con ese sabor a mantequilla que atrapa—, relleno de crema pastelera de malta y espolvoreado con azúcar glass.

Carameloso: una brioche bañada en caramelo de azúcar morena, con glaseado del mismo caramelo y un toque final de sal de mar. La combinación de la esponjosidad del brioche con el dulzor profundo del caramelo lo vuelve prácticamente irresistible.

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Croissant de maracuyá: Ideal para quienes buscan algo diferente y tropical. Bañado en jarabe de maracuyá, el toque ácido de la fruta se mezcla con la ligereza de la masa de croissant en una combinación inesperadamente perfecta.

Rye-No: La hogaza insignia de Green Rhino, con masa madre y buena dosis de centeno, crujiente por fuera y suave por dentro, con ese ligero toque ácido característico. Perfecto para acompañar con mantequilla de calidad.

Malty-grano: un pan semiintegral cargado de granos —espelta, mijo, cebada, maíz y centeno— pensado para quienes buscan más textura y fibra en su dieta. Excelente para el sándwich de la tarde.

Cualquiera de estos panes de Green Rhino se ganará tu corazón por su sabor, su calidad y el cariño con que están hechos. Acompáñalos con tu bebida favorita y compruébalo tú mismo.