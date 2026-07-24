Revelan retrato hablado del presunto asesino de periodista Alejandro Leyva

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca compartió el retrato hablado de quien sería el presunto asesino de Francisco Alejandro Leyva.

José Bernardo Rodríguez Alamilla encabezó la conferencia de prensa durante la presentación de los avances de la investigación a 36 horas del crimen.

De momento, se menciona a cuatro presuntos agresores, quienes estuvieron en los alrededores y huyeron en un vehículo de 2026, además de utilizar una motocicleta.

A través de entrevistas de testigos en la zona en la que Francisco Alejandro Leyva fue asesinado, la Fiscalía de Oaxaca obtuvo un retrato hablado de uno de los responsables.

De acuerdo con la imagen, se trataría de un hombre de rostro ovalado, labios gruesos y nariz ancha, al igual que la boca, de ojos redondos, cejas delgadas, mejillas rellenas.

Las autoridades no dieron más detalles como vestimenta, aunque acorde con el retrato hablado, el hombre usaba gorra al momento del crimen.

Se sabe que varios vestían de negro, y que uno de los presuntos agresores llevaba una sudadera blanca, quien sería el disparador contra Francisco Alejandro Leyva.

La Fiscalía de Oaxaca menciona que compartirán a medios de comunicación el retrato hablado para ayudar con su difusión y dar con un presunto asesino de Francisco Alejandro Leyva.