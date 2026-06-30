Rebeca Cortés tendrá nuevo reto en Grand Prix de Para Atletismo

La oaxaqueña de 23 años Rebeca Citlaly Cortés Montaño no imaginó que una equivocación la llevaría a conocer el para atletismo y, después, a ser protagonista en su debut en un Campeonato Mundial de esta disciplina.

“Me acerqué al para atletismo por equivocación, buscaba un tipo de apoyo en mi estado, pero di mal mi número de teléfono, así que tuve que regresar y ahí vi gente entrenando, me invitaron y empecé a lanzar bala. Me preparé y me tocó ir a la Paralimpiada Nacional 2019, en Colima, ahí gané medalla de plata”, recordó la para atleta en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

En 2024 inició oficialmente en el lanzamiento de jabalina y esa decisión la llevó a debutar en el Mundial de Nueva Delhi, en octubre pasado. “Creo que el 2025 fue como el mejor año deportivo que he tenido, fue primero clasificar al Campeonato Mundial, luego subir al podio con la medalla de bronce y después cerrar dentro del top en el ranking; ha sido lo mejor que me ha pasado”.

La especialista en lanzamiento de jabalina F54 se prepara en las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), para enfrentar sus próximos compromisos deportivos.

“Nos estamos preparando para el Grand Prix Mundial de Para Atletismo en Tlaxcala, que ya es en julio y el objetivo es replicar la marca de Nueva Delhi (15.48m) o superarla. El 2027 es un año muy competitivo, porque tendremos de nuevo Campeonato Mundial, además de los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú, entonces queremos en este año lograr una marca que nos ponga en zona de clasificación, para el 2027”, puntualizó Rebeca Cortés, quien busca repetir podio mundialista.

La originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, reconoció: “Después de ganar la medalla de bronce en Nueva Delhi 2025 hubo un cambio muy drástico, porque obviamente me siento con más seguridad al lanzar, pero también físicamente, porque ahora llevo la rutina de una atleta de alto rendimiento, los entrenamientos son más fuertes. Desde el año pasado empecé a entrenar con el profesor Alonso Rodríguez Luna y fue un buen cambio, me siento más cómoda y con mis compañeros el ambiente es muy sano”.