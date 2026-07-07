Corporativo Kosmos prevé que durante 2026 la industria alimentaria fortalecerá una de las tendencias con mayor crecimiento a nivel global: la incorporación de alimentos funcionales capaces de aportar beneficios tanto a la salud como al cuidado de la apariencia física.

La creciente demanda de consumidores por opciones que combinen nutrición y bienestar está impulsando la evolución de los servicios de alimentación hacia propuestas cada vez más integrales.

Desde el conglomerado consideran que el bienestar ya no se limita al aporte calórico o nutricional de los alimentos, sino que también contempla aspectos relacionados con la prevención de enfermedades, el envejecimiento saludable y el cuidado de la piel, el cabello y otros tejidos.

Nutrientes con beneficios para la salud y la apariencia

Como parte de ese enfoque, Corporativo Kosmos ha integrado ingredientes reconocidos por su perfil nutricional, entre ellos grasas saludables, vitaminas antioxidantes y minerales esenciales que participan en procesos fisiológicos relacionados con la regeneración celular y la protección frente al estrés oxidativo.

Especialistas en nutrición señalan que los ácidos grasos presentes en alimentos como aguacate, pescado, semillas y frutos secos favorecen el funcionamiento del organismo, mientras que vitaminas como la A, C y E ayudan a proteger las células del daño ocasionado por los radicales libres y contribuyen a mantener la elasticidad de la piel.

A ello se suman minerales como el zinc y el selenio, cuya participación en los mecanismos de reparación celular fortalece tejidos y favorece el mantenimiento de una piel, cabello y uñas en mejores condiciones.

Una visión preventiva para los servicios de alimentación

Desde la perspectiva del grupo, responder a edicha tendencia implica diseñar menús que integren sabor, equilibrio nutricional y funcionalidad, alineándose con consumidores cada vez más informados y con mayor interés por la salud preventiva.

Diversos análisis del sector anticipan que los productos enfocados en el bienestar continuarán ganando terreno durante los próximos años, impulsando una transformación en la manera en que empresas y especialistas conciben la alimentación.

En ese escenario, Corporativo Kosmos sostiene que los servicios alimentarios evolucionarán hacia experiencias que combinen calidad, innovación y nutrición, consolidando un modelo donde la belleza y el bienestar encuentran un punto de partida en una alimentación equilibrada.

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