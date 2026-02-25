Veterinaria del Dr. Simi ofrece consultas gratuitas a animales rescatados

En el marco del Día Internacional del Gato, la veterinaria del Dr. Simi, SimiPet Care, recordó que sus sucursales ofrecen consultas gratuitas a “michis” rescatados de la calle para evaluar su estado de salud y determinar si requieren algún cuidado especial.
La iniciativa impulsada por Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, busca contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de gatitos abandonados y promover la adopción de estos animales de compañía.
Según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las calles del país viven aproximadamente 29.7 millones de perros y gatos, es decir, casi una cuarta parte de la población mexicana.
Ante este escenario, SimiPet Care y Víctor González Herrera ponen a disposición del público mexicano una serie de servicios veterinarios, como el manejo de heridas, la aplicación de medicamentos, el uso de vendajes, el raspado cutáneo y la vacunación. Sin embargo, solo la consulta y la revisión general son gratis. En caso de requerir un servicio veterinario, deberá cubrirse el costo extra.
¿Cómo puedo solicitar la consulta gratis?
Para solicitar una consulta gratuita en SimiPet Care, la persona deberá acudir a alguna de las 12 sucursales de la Ciudad de México y solicitar el chequeo médico. Aunque esta revisión será exclusiva para mascotas rescatadas de la calle.
Las personas que acudan a una consulta por otro motivo deberán pagar un precio accesible de 75 pesos.
Con estas acciones, SimiPet Care, el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, y el Dr. Simi ofrecen una alternativa accesible para las familias que tienen animales domésticos y no cuentan con suficientes recursos para atender a sus animalitos de compañía.
