Alerta por un brote de larvas “come-carne” en México

Un brote de la plaga conocida como gusano barrenador del Nuevo Mundo (New World screwworm) genera inquietud entre las autoridades de Estados Unidos y México desde finales de mayo, luego de confirmarse la presencia del parásito en animales a menos de 25 millas (40 kilómetros) de la frontera sur de Texas.

El hallazgo, reportado el 30 de mayo por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y autoridades mexicanas, afecta sobre todo a la industria ganadera y representa un riesgo para la producción pecuaria de la región, debido al daño que las larvas pueden causar en animales de sangre caliente.

De acuerdo con el USDA, las detecciones más recientes del gusano barrenador del Nuevo Mundo corresponden a animales infectados en el estado mexicano de Coahuila, situación que llevó a reforzar los programas de control y vigilancia a lo largo de la frontera.

El organismo estadounidense señaló que, hasta el momento, no existen casos confirmados dentro del territorio nacional, aunque subrayó la importancia de mantener la alerta y de reforzar la cooperación con México y otras agencias federales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para frenar el avance del parásito.

Fuente: Infobae