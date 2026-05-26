Rehabilitarán la Pirámide de Quetzalcóatl

Para la conservación y restauración del Templo de la Serpiente Emplumada o Pirámide de Quetzalcóatl, en Teotihuacan, el cual presenta daños severos que lo ponen en riesgo de desaparecer, “se tiene un proyecto integral, de alrededor de 50 millones de pesos.

Su intervención se realizará en una segunda etapa que ya está considerada”, afirmó Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal.

Tras la inversión de casi 400 millones de pesos destinada a la mejora de infraestructura, seguridad y actividades en sitios arqueológicos, museos y juegos de pelota en el contexto de la fiebre mundialista, la funcionaria dijo que también será atendida la problemática en torno al milenario monumento en la Ciudad de los Dioses.

“Tenemos un equipo que incluso está aportando fondos; más adelante informaremos sobre la estrategia en que estamos trabajando y (la también llamada Pirámide de Quetzalcóatl) va a ser parte prioritaria para el Estado.”

Daños

Luego de que el arqueólogo Sergio Gómez Chávez advirtió de los daños severos de la milenaria estructura y de su riesgo de desaparecer (La Jornada, 12/5/26), Curiel de Icaza enfatizó en el Jardín Escénico: “como parte de las primeras acciones que hicimos este año nos pareció importante todo lo relacionado con accesos y servicios y, por supuesto, que el proyecto que se comenta (Templo de la Serpiente Emplumada) ya lo estamos atendiendo y será parte de las obras prioritarias”.

Sobre la abundante programación de Mundial Social y en torno al rubro arqueológico, la funcionaria también adelantó que se abrirá un tercer museo, llamado Grandeza Teotihuacana, en ese sitio prehispánico, donde en una primera etapa se hicieron mejoras y adecuaciones con una inversión de cerca de 40 millones de pesos; además se colocaron siete detectores de metales en las cinco puertas de acceso, sin omitir los rondines que hace la Guardia Nacional desde hace semanas en las inmediaciones de la zona.

“Se incluyeron 46 sitios prehispánicos en el programa Mundial Social empezando por Teotihuacan, que recorreremos muy pronto; además, se ajustaron las zonas de servicio y se hicieron trabajos en otros 15 recintos, incluidos los museos Nacional de Antropología y del Templo Mayor, así como la intervención a 12 juegos de pelota”, explicó Curiel de Icaza.

Fuente: La Jornada