Víctor González Herrera inaugura tienda del Dr. Simi en Japón.

El CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, apostó por uno de los escenarios más visibles y culturales de Japón para presentar al Dr. Simi al público asiático: el barrio de Shibuya, en Tokio.

Con una tienda de tres pisos, el empresario mexicano busca construir un puente entre las culturas pop mexicana y japonesa a través de los valores, las vivencias y la historia del personaje de Farmacias Similares.

La tienda “Dr. Simi Tokio” no busca ofrecer medicamentos ni suplementos, sino mostrar al público japonés cómo un personaje ficticio se ganó el amor de un país como México y, poco a poco, ha tomado protagonismo en otros países como Colombia y Chile.

«Estoy seguro de que la visión del mundo y el contenido experiencial de la subcultura pop de Simi resonarán fuertemente con la población de Shibuya”, aseguró Víctor González Herrera.

La nueva tienda inició actividades este 10 de abril y permanecerá abierta hasta el domingo 12 de abril, cuando solo un selecto grupo de asistentes podrá conocer las atracciones de esta sucursal antes de abrirla a todo el público el próximo lunes 13 de abril. Sin embargo, solo permanecerá abierta durante un mes.

¿Qué habrá en la tienda del Dr. Simi?

La experiencia de “Dr. Simi Tokio” se divide en tres secciones: “Encuentro con el Dr. Simi”, “Centro de Juegos con el Dr. Simi” y “Taller del Dr. Simi”. En el primer piso, los visitantes serán recibidos por una botarga en un clásico restaurante de sushi, donde también habrá una televisión que muestre noticias del Dr. Simi sobre su llegada a Japón.

Además, habrá un “Simi’s Room” con notas de viajes y fotos del Dr. Simi en sus momentos más memorables en todo el mundo, con el propósito de brindar un primer acercamiento a la historia del personaje.

En el segundo nivel, los visitantes podrán encontrar un piso con estética de arcade japonés, decorado con luces neón, donde habrá actividades como videojuegos de disparo con luces, cabinas para tomar fotografías y una máquina para crear canciones con la voz del personaje insignia de Farmacias Similares.

Finalmente, el último piso funcionará como tienda, con artículos exclusivos y recuerdos del Dr. Simi como playeras, peluches, mochilas, llaveros, stickers y otros productos especiales.

Para Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, esta tienda representa un logro porque, desde hace años, admira la cultura japonesa por su disciplina, justicia y respeto hacia los demás. Además, considera que son valores que transmite el Dr. Simi.