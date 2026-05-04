Sin daños tras sismo de este lunes

La mañana de este lunes 4 de mayo, un sismo en Ciudad de México sorprendió a habitantes de la capital, generando evacuaciones preventivas en distintos puntos, aunque hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, de acuerdo con autoridades y reportes preliminares de medios nacionales.

El movimiento telúrico fue percibido en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro localizado a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, ocurrido a las 09:19 horas y con una profundidad de 9 kilómetros. Usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes del momento del sismo, evidenciando la rápida reacción de la población.

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), reportó que la alerta sísmica se activó exitosamente en 13,797 altavoces de la capital, con una cobertura del 98.61%.

Sin afectaciones mayores

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo registrado hoy 4 de mayo tuvo una magnitud moderada, con epicentro en una zona del centro del país, lo que permitió que fuera perceptible en la capital sin generar afectaciones mayores.

Tras el temblor en CDMX hoy, miles de personas desalojaron edificios como medida preventiva. En zonas como oficinas, escuelas y centros comerciales, se siguieron los protocolos establecidos de protección civil, sin que se registraran incidentes durante las evacuaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se realizaron recorridos de supervisión y que, hasta el momento, no hay reportes de daños estructurales.

Autoridades capitalinas confirmaron que el saldo del sismo en CDMX este lunes 4 de mayo es blanco. No se reportan afectaciones en infraestructura, servicios básicos ni personas heridas.

Fuente: Infobae