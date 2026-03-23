Víctor González Herrera recibe Medalla al Mérito Turístico

Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México otorgó la Medalla al Mérito Turístico a Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, en reconocimiento a sus contribuciones para promover el turismo en la capital y para fortalecer el acceso a la cultura, el entretenimiento y la participación social.

Durante la sesión, la diputada y presidenta de la Comisión de Turismo, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, afirmó que el trabajo de Víctor González Herrera “no solo genera turismo, sino que también pertenencia y hace de la Ciudad de México un espacio que se vive, se siente y se reconoce”.

Como ejemplo, expuso el festival de música del Dr. Simi, Simifest, que ha reunido a más de 30 mil personas en solo dos ediciones, lo que lo convierte en uno de los espectáculos más relevantes de la capital.

“Estos proyectos reflejan un modelo que vincula la participación social con la promoción turística y la creación de espacios accesibles para distintos sectores de la población”, explicó.

En tanto, González Herrera agradeció a los y las diputadas capitalinas por reconocer sus iniciativas, las cuales siempre tienen como objetivo mejorar el bienestar de las personas.

“Nosotros siempre buscamos integrar a la sociedad, a la gente, ayudarnos a ayudar. Por eso, con cada boleto, nosotros donamos una bomba de vida, una bolita de composta para reforestar zonas afectadas en nuestro país”, expresó el empresario.

Acciones con causa de Víctor González Herrera

Sin embargo, este festival no ha sido la única iniciativa que el CEO de Farmacias Similares ha impulsado para promover el entretenimiento y el turismo en la capital.

Otros ejemplos son la creación de SimiCasa, un museo interactivo sobre la historia del Dr. Simi y de Farmacias Similares; así como la organización del desfile de Calaveras del Dr. Simi en 2025.

Además, el año pasado, entregó 5.6 millones de pesos al Fideicomiso ProBosque de Chapultepec para crear un Centro Ambiental de Economía Circular en la segunda sección del bosque, con el propósito de transformar desechos naturales en composta, fertilizantes y fungicidas.

Tras recibir la medalla, Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, celebró que la sociedad reconozca al Dr. Simi como un símbolo de unión, amor y comprensión.