México, sin casos de ébola: Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich dio a conocer las medidas que implementan las instituciones sanitarias para prevenir el ébola en México, en un contexto previo al inicio del Mundial 2026.

“Es importante señalar que en México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global y muy bajo para nuestro país”, afirmó el funcionario.

Aseguró que actualmente el mayo número de contagios se han reportando principalmente en la República Democrática del Congo, Uganda y Sudan. A pesar de esto, las autoridades mantendrán una vigilancia epidemiológica actica a través de la Dirección General de Epidemiológica y la Secretaría de Salud.

“El día de ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) comentaba que el brote de ébola continúa en evolución y que la situación puede empeorar antes de mejorar”, manifestó Kershenobich.

Pero indicó que estas declaraciones solo son referentes a los tres países afectados.

Dentro de las principales medidas preventivas, el organismo de salud recomendó que las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior. Eso, una vez que la emergencia de salud pública de importancia internacional se dé por terminada.

Fuente: Infobae