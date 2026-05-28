Gobierno de CDMX desmiente que FIFA ordenara retirar el ajolote monumental

El Gobierno de la Ciudad de México desmintió este miércoles que la FIFA haya ordenado el retiro del ajolote monumental instalado en el puente peatonal que conecta el Cetram Huipulco con el Estadio Ciudad de México de cara al Mundial 2026.

La aclaración oficial llegó a través de la cuenta @GobCDMX en X, en respuesta directa a la información en donde se afirma que la figura iba a ser removida.

“FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la @fifacom_es de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla. Este elemento forma parte de la identidad de nuestra ciudad”, se lee.

La versión de que el ajolote debía salir del perímetro del estadio tiene su origen en una columna del periodista Javier Tejado, quien escribió que el ajolote tenía prohibida la entrada al Estadio Ciudad de México por los acuerdos comerciales firmados entre México, Estados Unidos y Canadá para proteger las marcas oficiales del torneo.

A raíz de dicha versión, Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, ofreció una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, en donde explicó cuál era la situación con la imagen de ajolote.

La funcionaria respondió: “El ajolote en realidad es un símbolo de identidad que la Ciudad de México ha adoptado. Actualmente no es una marca como tal. Si quisieran registrarla como marca podrían, pero en realidad el ajolote, para específicamente para los eventos de FIFA, no estaría identificado como tal como una mascota mundialista”.

Fuente: Infobae