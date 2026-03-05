Coahuila reduce pobreza en 2025 destaca Salomón Issa Tafich

Coahuila registra reducción de pobreza y rezago social en 2025

Coahuila cerró 2025 con uno de los balances sociales más favorables del país, según el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025 difundido por la Secretaría del Bienestar.

El documento ubica a la entidad como la segunda con menor proporción de población en situación de pobreza a nivel nacional, con 18,2 % de su población —aproximadamente 597 mil personas— en esa condición. Además, 35 de los 38 municipios presentan un grado de rezago social catalogado como muy bajo, lo que evidencia mejoras en educación, acceso a servicios básicos y condiciones de vivienda.

El informe detalla que 16,4 % de la población vive en pobreza moderada y 1.8% en pobreza extrema, ambos registros por debajo del promedio nacional.

En materia educativa, Coahuila reporta 13.3% de rezago educativo, frente a más del 30% a nivel de país. Asimismo, la entidad muestra una brecha menor en el acceso a la seguridad social respecto a otras entidades.

Interpretación técnica para orientar la inversión

Para el empresario lagunero Salomón Issa Tafich, estos indicadores no deben quedarse como una foto para el aplauso, sino convertirse en una herramienta de planeación económica que se lea con criterio técnico.

«Las cifras ayudan a entender dónde está parado el estado y dónde conviene invertir con mayor impacto. No son un trofeo político ni empresarial; son un insumo técnico para decidir cómo fortalecer cadenas de valor locales y qué proyectos productivos pueden generar mayor retorno social», expresó Issa Tafich.

En su lectura, identificar con precisión las brechas —educación, formalidad laboral, seguridad social— facilita orientar capital hacia proyectos que generen empleo formal, incrementen la productividad y fortalezcan el mercado interno.

Propone focalizar la inversión en capacitación técnica, promover la formalidad laboral y ampliar la cobertura de seguridad social como ejes prioritarios.

Desafíos y oportunidades para el sector productivo

Los avances sociales, sostiene el empresario, crean condiciones de certidumbre para la relocalización de inversiones, el desarrollo de proveedores locales y la atracción de proyectos de mayor valor agregado.

Sin embargo, advierte que el verdadero reto es convertir esos avances en una plataforma de crecimiento sostenible: «El reto es convertir los avances sociales en una plataforma de crecimiento sostenible. Si no se traducen en empleos formales, capacitación técnica y mayor competitividad regional, el impulso se diluye».

En la Comarca Lagunera, donde conviven industria, servicios y comercio, la tarea será transformar estos indicadores de bienestar en proyectos productivos de largo plazo con impacto medible en desarrollo regional y cohesión social, para consolidar el avance de Coahuila en 2026 y años siguientes.

