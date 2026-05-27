Muere Hilde Lara, vocalista y fundador de «Grupo Yndio»

La mañana de este miércoles 27 de mayo la industria de la música nacional se vistió de luto por el sensible fallecimiento del cantante, Hilde Lara, integrante y fundador del «Grupo Yndio».

La noticia fue dada a conocer por medio de redes sociales.

Gabriela Lara, hija del intérprete de «Dame un beso y dime adiós», confirmó el fallecimiento de Hilde Lara, vocalista de «Grupo Yndio».

Los fans inmediatamente expresaron su tristeza y enviaron sus condolencias.

Hace unos minutos, Gabriela Lara, hija de Hilde Lara, compartió un comunicado para informar la muerte del vocalista y fundador de «Grupo Yndio». El cantante de los sencillos «Dame un beso y dime adiós», «Eres mi mundo» y «Herida de amor» perdió la vida por complicaciones de salud. Al parecer, ocasionadas por el cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

Junto a una emotiva fotografía familiar, Gabriela Lara recordó con mucho cariño al cantante, Hilde Lara. En una parte del texto reconoció el gran talento musical que tenía su padre, asegurando que su legado permanecerá en la historia de la música mexicana.

«Su gran voz, su pasión, su entrega y la manera tan especial en la que logró tocar el corazón de millones de personas a través de sus canciones. Mi padre dedicó su vida a cantarle al amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas. Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo. Y eso es algo que vivirá para siempre», se lee en el texto.

Fuente: El Heraldo