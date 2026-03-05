El debate sobre el futuro del transporte en América Latina ha cobrado una relevancia creciente frente a los desafíos climáticos y urbanos de la región. En ese escenario,

Latam Mobility North America 2026 se consolida como una plataforma clave para analizar tendencias, compartir experiencias y promover soluciones innovadoras en movilidad sostenible.

La iniciativa Latam Mobility, que nació en México, fue concebida como un espacio para conectar a gobiernos, empresas, startups, universidades y organizaciones civiles interesadas en transformar el transporte hacia modelos más eficientes y con menores emisiones.

A lo largo de los años, esta comunidad ha organizado más de 50 encuentros en toda América Latina, incluidos más de 20 summits internacionales, donde expertos y líderes del sector analizan los retos de la electrificación vehicular, la planificación urbana y la innovación tecnológica en movilidad.

Movilidad sostenible en la agenda regional

El encuentro de Latam Mobility North America 2026 se desarrolla en un contexto donde el transporte se ha convertido en uno de los sectores más relevantes para la reducción de emisiones contaminantes.

Datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA) indican que este sector representa cerca de una cuarta parte de las emisiones energéticas globales de CO₂, lo que ha impulsado a gobiernos y empresas a acelerar estrategias de electrificación, optimización logística y digitalización del tránsito.

En el summit participan especialistas de distintos sectores, entre ellos Andrei López, Ninfa Cantú, Anel Hernández Serrano, Geovanny Hernández y Ana Karen Acedo Tamayo, quienes abordan temas relacionados con innovación tecnológica, políticas públicas y desarrollo de infraestructura para el transporte limpio.

El encuentro busca no solo generar debate, sino también impulsar alianzas estratégicas y oportunidades de inversiónque permitan acelerar la adopción de soluciones sostenibles en las ciudades de la región.

Movilidad, derechos y calidad de vida

En este espacio de diálogo también participó Luis Susarrey, quien aportó una perspectiva centrada en el impacto social de la movilidad urbana.

Durante su intervención, Susarrey afirmó que el objetivo fundamental de los sistemas de transporte debe ser devolver tiempo y dignidad a las personas, ya que el derecho a trasladarse de manera segura y eficiente está estrechamente ligado al acceso a oportunidades laborales, educativas y familiares.

Al referirse a las largas horas que millones de personas pasan cada día en traslados urbanos, explicó que los sistemas de movilidad deficientes no solo generan congestión o contaminación, sino que también afectan la calidad de vida y profundizan desigualdades.

Desde su perspectiva, la movilidad debe entenderse como un componente esencial del bienestar urbano, y no únicamente como un desafío técnico o de infraestructura.

De esta manera, Latam Mobility North America 2026 reafirma su papel como un foro que impulsa la innovación tecnológica y la descarbonización del transporte, al tiempo que promueve una visión más amplia: construir ciudades donde la movilidad sea un derecho que contribuya al bienestar y al desarrollo sostenible de la región.

