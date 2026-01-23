Ola de frío extremo en Estados Unidos

Una tormenta invernal inusualmente brutal está a punto de azotar a más de 160 millones de estadounidenses a partir de este viernes, ya que un vórtice polar extendido envía una devastadora ráfaga de aire ártico, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas.

Se pronostica que la tormenta invernal Fern envolverá un área que cubre más de la mitad de la longitud de los Estados Unidos continentales, desde Texas y la región de las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste.

Los científicos dicen que el aumento en la frecuencia de estas alteraciones del vórtice polar podría estar vinculado al cambio climático, aunque el debate aún no está resuelto y la variabilidad natural también juega un papel.

El vórtice polar es una gran región de aire frío y baja presión que circula en sentido antihorario muy por encima del Ártico, en la estratósfera, a unos 10 a 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra.

En un invierno típico, forma un sistema relativamente compacto y circular que ayuda a mantener el aire más frío confinado en las latitudes septentrionales.

“Normalmente, el vórtice gira alegremente y tiene poco efecto en nuestro clima, pero ocasionalmente se mueve o se estira hacia el sur sobre América del Norte, trayendo consigo una oleada de frío”, dijo Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática Woodwell, a la agencia de noticias AFP.

