Olinia 1, el auto eléctrico nacional que llegará a las calles en 2027

México presentó Olinia 1, el primer vehículo eléctrico desarrollado en el país, un proyecto que busca impulsar una nueva industria nacional de electromovilidad mediante la participación de universidades, centros de investigación y talento mexicano. El modelo tendrá un precio inicial de 150 mil pesos, IVA incluido, y las primeras entregas están previstas para el verano de 2027.

Olinia busca crear una industria nacional de electromovilidad

El proyecto forma parte del Plan México y tiene como objetivo fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales nacionales en un sector estratégico para el futuro de la movilidad. Además del desarrollo del vehículo, la iniciativa contempla la creación de infraestructura de recarga, cadenas de proveeduría y una mayor integración de contenido nacional en su fabricación.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que Olinia representa un esfuerzo para convertir el conocimiento científico y tecnológico en desarrollo productivo. Actualmente, el vehículo incorpora 50 por ciento de contenido nacional, con la meta de alcanzar una integración de 75 por ciento para 2030.

Por su parte, el director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, informó que el vehículo estará disponible en distintas versiones y adelantó que se trabaja junto con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad en la instalación de los primeros 2 mil puntos de carga en Ciudad de México, Estado de México y Puebla. También anunció que el próximo mes se presentará una versión destinada al transporte de mercancías.

Fuente: MexicoIndustry