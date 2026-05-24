Las leyendas de la Selección Mexicana que aún viven

El Estadio Azteca abrirá nuevamente una Copa del Mundo y con ello regresan inevitablemente los recuerdos de México 70, torneo donde la Selección Mexicana de Futbol alcanzó unos históricos cuartos de final.

Más de cinco décadas después, varios integrantes de aquel plantel todavía siguen con vida, mientras otros ya fallecieron y dejaron una huella imborrable en el futbol nacional.

Ignacio Calderón: “El Fraile” fue el portero titular del Tri. Tras retirarse trabajó como cirujano dentista y empresario en Guadalajara.

Francisco Montes: Defensor central surgido de Veracruz. Después del retiro se enfocó en apoyar el desarrollo deportivo juvenil.

Mario Pérez: Lateral izquierdo que disputó todos los minutos del Mundial. Posteriormente se convirtió en entrenador y formador.

Guillermo Hernández: Zaguero conocido como “El Campeón”. Tras dejar el futbol trabajó en proyectos amateurs y deportivos.

Enrique Borja: Ídolo del futbol mexicano y figura del América. Fue presidente de la FMF y analista deportivo en televisión.

Horacio López Salgado: Delantero histórico de Cruz Azul. Tras retirarse decidió mantenerse lejos de la vida pública.

José Vantolrá: Lateral derecho e hijo del histórico Martí Vantolrá. Se alejó de los reflectores tras concluir su carrera.

Isidoro Díaz: “El Chololo”, figura del Campeonísimo Chivas y referente del mediocampo nacional.

Javier Valdivia: Recordado por marcar un doblete ante El Salvador en el Mundial de 1970.

Ignacio Basaguren: Pasó a la historia por convertirse en el primer suplente en anotar en un Mundial.

Francisco Castrejón: Arquero suplente de aquella Selección y posteriormente entrenador de porteros.