Frente frío 28 y masa de aire polar provocan lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que para este día se esperan condiciones meteorológicas adversas en diversas regiones del país, derivadas del desplazamiento del frente frío número 28, el ingreso de una nueva masa de aire polar y la aproximación del frente frío número 29 para la tarde de este día.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevén lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México, mientras que intervalos de chubascos de 5 a 25 mm afectarán a Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas en entidades del norte y sur del país, entre ellas Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas y áreas con drenaje insuficiente.

El SMN también informó que se registrarán vientos fuertes a muy fuertes en varias regiones del país, principalmente en zonas costeras y del norte, con riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en la navegación marítima.

