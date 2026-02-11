Cuba aplica medidas de emergencia por crisis de combustible

El gobierno de Cuba informó que a partir de hoy se quedará sin combustible para aviones. Por lo que alertó a las aerolíneas de que este desabasto podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos por un mes. Sin embargo, este hecho no es nuevo en Cuba.

En situaciones similares previas, tanto en el periodo especial en los años 90 como en cuellos de botella momentáneos en los últimos meses. Las aerolíneas habían resuelto el problema recomendando sus rutas comparadas extra para repostar en México o República Dominicana.

Air Canada suspende vuelos: Cuba enfrenta desabasto

Hasta el momento la aerolínea Air Canada es la única que suspendió sus vuelos a Cuba. En un comunicado precisó que en los próximos días solo realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3 mil turistas canadienses que ya se encuentran en ese destino y llevarlos de regreso a sus hogares. Por su parte, algunos hoteles en Cuba dejaron de funcionar debido a las crisis de combustible, informó en un comunicado la Asociación de Touroperadores de Rusia.

Saltó que los operadores turísticos mantienen un estrecho contacto con las empresas anfitrionas y los hoteles de la isla para coordinar su respuesta a la situación actual. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la política estadounidense como un bloqueo energético y advirtió que impedir la llegada de combustible afecta de manera directa al transporte de alimentos, el funcionamiento de hospitales, escuelas y a toda la economía nacional.

Fuente: IMER