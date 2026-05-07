En medio de un contexto marcado por desafíos sociales y fenómenos migratorios crecientes, Logrand Entertainment Group puso en marcha una campaña humanitaria enfocada en brindar apoyo alimentario a comunidades vulnerables y personas migrantes. La iniciativa logró la entrega de más de 1,300 platillos preparados en distintas regiones de México.

La campaña involucró a 13 centros de entretenimiento de la compañía, que coordinaron esfuerzos para distribuir alimentos a través de refugios, parroquias y organizaciones civiles especializadas en atención comunitaria. Los alimentos fueron destinados principalmente a personas en tránsito y sectores con dificultades de acceso a servicios básicos.

Entre las instituciones participantes destacan la Fundación CISVAC, Casa del Migrante, DIF León y diversos albergues locales que diariamente atienden a población vulnerable. Gracias a esta colaboración, los alimentos pudieron llegar de manera directa a quienes más lo necesitan.

Una estrategia basada en colaboración comunitaria

Más allá de la donación en sí, la campaña evidenció la importancia de la colaboración entre empresas y organizaciones sociales. Logrand Entertainment Group trabajó junto a instituciones que ya cuentan con experiencia y presencia en comunidades vulnerables, lo que permitió optimizar la distribución del apoyo.

Este esquema no solo facilita una atención más eficiente, sino que también fortalece el impacto social de las iniciativas corporativas. Al integrarse con actores locales, la empresa logra generar una relación más cercana con las comunidades y responder de forma más precisa a sus necesidades.

Sergio Saide, director general de Logrand Entertainment Group, señaló que el compromiso de los colaboradores fue determinante para el desarrollo de la campaña, destacando la relevancia de construir una cultura organizacional orientada a la solidaridad.

Responsabilidad social como parte de la operación empresarial

La iniciativa refleja una visión de responsabilidad social que busca trascender las acciones aisladas. En lugar de limitarse a apoyos ocasionales, Logrand Entertainment Group apuesta por programas que puedan integrarse de forma constante a su estrategia institucional.

En un escenario donde las necesidades sociales son cada vez más complejas, este tipo de proyectos representan una oportunidad para que el sector privado participe activamente en la construcción de redes de apoyo. La continuidad y ampliación de estas acciones dependerá de la capacidad de mantener alianzas y fortalecer la participación interna.

Con esta campaña, Logrand Entertainment Group reafirma su intención de contribuir no solo desde el ámbito económico, sino también como un actor comprometido con el bienestar social y el fortalecimiento del tejido comunitario.